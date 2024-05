Serie A | Ranieri lascerà il Cagliari…e il calcio!

Claudio Ranieri lascia il calcio: “È arrivato il momento”/ “Grazie Cagliari, qui anni meravigliosi” - Claudio ranieri lascia il calcio: “È arrivato il momento”/ “Grazie Cagliari, qui anni meravigliosi” - Claudio ranieri, tornato in panchina a Cagliari nel gennaio del 2023, mentre il club era in serie B, spiega: “Avevo paura di tornare proprio per non macchinare gli anni passati qui. Io mi sono sempre ... ilsussidiario

UFFICIALE – Ranieri lascia il Cagliari (e il calcio) - UFFICIALE – ranieri lascia il Cagliari (e il calcio) - Dopo aver portato il Cagliari alla promozione e poi alla salvezza in serie A, Claudio ranieri annuncia l'addio al club rossoblù. Si ritira dal calcio calciolecce

Ranieri si ritira dal calcio, con il Cagliari l’ultima impresa: “Per sempre grati, mister”, la dedica d’amore della società sarda - ranieri si ritira dal calcio, con il Cagliari l’ultima impresa: “Per sempre grati, mister”, la dedica d’amore della società sarda - ranieri saluta il calcio e lo fa in grande stile come suo solito: l’allenatore romano, infatti, è riuscito a portare a termine l’ultima grande impresa della sua carriera trascinando il Cagliari alla ... tag24