Benevento-Torres - le pagelle | Talia e Capellini da applaus - i cambi di Auteri nel finale non incidono

(Di martedì 21 maggio 2024) Tempo di lettura: 4 minutiMister, rispetto all’undici che sabato aveva battuto la Triestina, ha operato un soloo gettando nella mischiaal posto di Agazzi. Ottima la prova dell’ex Potenza, non solo per il gol, così come in difesa si è visto un monumentale. Senza acuti, ma comunque positiva, la prestazione di Ciciretti e Perlingieri. Troppo egoista Lanini. PALEARI voto 6,5 – Trascorre una serata tutto sommato tranquilla e nel recupero è ancora reattivo per respingere il colpo di testa di Diakitè da distanza ravvicinata. Mette i brividi a tutto il “Vigorito” nella ripresa quando la palla gli sfugge dalle mani e per poco non finisce alle sue spalle. BERRA voto 7 – Una certezza. Corre, lotta e spinge quando può senza concedere un centimetro agli avversari. Anche nei playoff sta confermando di essere uno dei migliori acquisti di questa stagione.