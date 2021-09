Natale col blackout? I rischi di interruzione dell’elettricità in inverno dopo la stangata sulle bollette (Di mercoledì 29 settembre 2021) rischiamo un Natale con il blackout? dopo i rincari sulle bollette dell’elettricità e del gas che scatteranno dal primo ottobre il pericolo è che la tempesta perfetta che si è scatenata sull’energia porti ad interruzioni di corrente in inverno. Oltre che un calo delle importazioni dalla Cina, che sta già spegnendo le sue fabbriche. La Stampa spiega oggi che la mancanza di energia ha la capacità di creare uno scenario da incubo per l’economia, tagliando la crescita – perché le attività produttive vengono ridotte – e aumentando l’inflazione – perché i prezzi sono alle stelle. A questo bisogna accostare il problema strutturale del rigidissimo inverno scorso che ha praticamente esaurito le scorte precedenti. Oltre alla sfortuna climatica ... Leggi su open.online (Di mercoledì 29 settembre 2021)amo uncon ili rincarie del gas che scatteranno dal primo ottobre il pericolo è che la tempesta perfetta che si è scatenata sull’energia porti ad interruzioni di corrente in. Oltre che un calo delle importazioni dalla Cina, che sta già spegnendo le sue fabbriche. La Stampa spiega oggi che la mancanza di energia ha la capacità di creare uno scenario da incubo per l’economia, tagliando la crescita – perché le attività produttive vengono ridotte – e aumentando l’inflazione – perché i prezzi sono alle stelle. A questo bisogna accostare il problema strutturale del rigidissimoscorso che ha praticamente esaurito le scorte precedenti. Oltre alla sfortuna climatica ...

Advertising

infoiteconomia : Natale col blackout? I rischi di interruzione dell’elettricità in inverno dopo la stangata sulle bollette - chiarachefacose : nonna una volta mi ha raccontato di questa signora della mia città natale che era fissata col ricamo al punto che q… - Gabriel85766922 : @Majin79 Già da qui ti rendi conto che è tutto consumismo,l’anno scorso addirittura dopo i morti siamo partiti col… - foolsvgold_ : @youaregoldenn_ in realtà non lo so, ma per le prime due riletture mi sono ritrovata a leggerlo totalmente a caso i… - AnakinFe : @TeoBellan @CalcioFinanza Merito di dirigenti top come Maldini e Mascara Intanto i cugini sono a un passo dal fall… -