Michael B. Jordan produttore del film tratto dalla saga fantasy The Broken Earth

L'attore Michael B. Jordan sarà coinvolto come produttore nella realizzazione del film tratto da The Broken Earth, saga creata da N.K. Jamesin. Michael B. Jordan sarà uno dei produttori dell'adattamento della saga The Broken Earth, scritta da N.K. Jamesin, che verrà realizzato da Sony TriStar Pictures. La star di Creed sarà coinvolta nel progetto tramite la sua casa di produzione Outlier Society. La scrittrice firmerà la sceneggiatura del primo film tratto dalla sua opera che dovrebbe dare vita a un franchise cinematografico. The Broken Earth è una saga composta dai ...

