Lo Sheriff che batte il Real vale un gol di Messi Non è solo romanticismo anti-Superlega | sono soldi

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Non sputare in cielo, diceva il saggio, che in faccia ti torna lo. Il quale non sarà una favola in formato principi che salvano principesse al bacio, ma ha i tempi di un grande scherzo divino. Uno – Agnelli – non fa in tempo a dettare la sua “visione” di “nuova meritocrazia” che la meritocrazia vecchio stile piazza una squadra della Transinistria vincente al Bernabeu, contro il. In Champions. Florentino Perez l’aveva detto che “ai gironi cipartite davvero difficili da guardare”. Intendeva altro, con malcelato snobismo. Quel che i due principali ideologi dellanon colgono è il valore simbolico di un tale collasso degli dei: un’occasione di redenzione. L’affermazione dell’ennesimo Davide su uno dei tGolia rimasti è una “contropropaganda”, come scrive As. Alza il vessillo ...