Le batterie allo stato solido ci assicureranno un futuro: ecco le principali differenze e vantaggi (Di mercoledì 29 settembre 2021) Un fatturato del secondo trimestre da 3 trilioni di 334,3 miliardi di won, un utile operativo di 295,2 miliardi, il migliore di sempre, ricavi aumentati di 775,7 miliardi di won (30,3%). Numeri impressionanti, da record per Samsung SDI. Numeri che potrebbero aumentare grazie anche alle batterie stato solido. Batteria allo stato solido (Samsung SDI)Si differiscono dalle batterie tradizionali per una densità energetica superiore e garantiscono una autonomia superiore. Fanno affidamento sul litio metallico come anodo. Ma ciò limita i tassi di carica e richiede temperature elevate. Il lavoro anche del gruppo di Samsung, invece, è partito invece dagli anodi in silicio, che offrono tassi di carica molto più rapidi a temperature ambiente. E nel contempo ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 29 settembre 2021) Un fatturato del secondo trimestre da 3 trilioni di 334,3 miliardi di won, un utile operativo di 295,2 miliardi, il migliore di sempre, ricavi aumentati di 775,7 miliardi di won (30,3%). Numeri impressionanti, da record per Samsung SDI. Numeri che potrebbero aumentare grazie anche alle. Batteria(Samsung SDI)Si differiscono dalletradizionali per una densità energetica superiore e garantiscono una autonomia superiore. Fanno affidamento sul litio metallico come anodo. Ma ciò limita i tassi di carica e richiede temperature elevate. Il lavoro anche del gruppo di Samsung, invece, è partito invece dagli anodi in silicio, che offrono tassi di carica molto più rapidi a temperature ambiente. E nel contempo ...

