Il mercato in campo – El Cholito Simeone: opportunità Hellas per svoltare (Di mercoledì 29 settembre 2021) In casa Hellas dopo Luca Toni e Giampaolo Pazzini si è ancora alla ricerca di un riferimento offensivo destinato a fare la differenza a suon di goal e prestazioni nella massima serie. Nelle ultime sessioni di mercato il club scaligero, facendo leva anche sui grossi introiti dalle cessioni di vari pezzi pregiati, ha deciso di investire cifre di rilievo su tre attaccanti alla ricerca di riscatto dopo stagioni al di sotto delle aspettative: Nikola Kalinic, Kevin Lasagna e Giovanni Simeone. L’ex Cagliari è stato il rinforzo estivo di primo piano per il reparto avanzato, cercando di innalzare il tasso qualitativo e la media realizzativa dell’organico. Gli elementi già presenti in rosa non avevano ancora offerto garanzie confortanti e si toccava con mano l’esigenza di un profilo in grado di ricoprire il ruolo di titolare. Il figlio di ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 29 settembre 2021) In casadopo Luca Toni e Giampaolo Pazzini si è ancora alla ricerca di un riferimento offensivo destinato a fare la differenza a suon di goal e prestazioni nella massima serie. Nelle ultime sessioni diil club scaligero, facendo leva anche sui grossi introiti dalle cessioni di vari pezzi pregiati, ha deciso di investire cifre di rilievo su tre attaccanti alla ricerca di riscatto dopo stagioni al di sotto delle aspettative: Nikola Kalinic, Kevin Lasagna e Giovanni. L’ex Cagliari è stato il rinforzo estivo di primo piano per il reparto avanzato, cercando di innalzare il tasso qualitativo e la media realizzativa dell’organico. Gli elementi già presenti in rosa non avevano ancora offerto garanzie confortanti e si toccava con mano l’esigenza di un profilo in grado di ricoprire il ruolo di titolare. Il figlio di ...

