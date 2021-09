Gonzalo Rodriguez: «Coccodrillo? Messi dimostra umiltà. Il gol alla Juve…» (Di mercoledì 29 settembre 2021) Gonzalo Rodriguez ripercorre la sua carriera in Italia e parla anche di Messi e Cristiano Ronaldo: le sue dichiarazioni Gonzalo Rodriguez, ex difensore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. GOL CON LA FIORENTINA – «Sono tutti belli, dalla prima volta che sono arrivato al primo e l’ultimo gol. Ho segnato anche con la Juventus e con il Milan, ma il 4-2 al Franchi contro la Juve è stato il più bello. Ho ancora tanti rapporti aperti con i miei ex compagni». RONALDO E Messi – «La dieta di Ronaldo? Nessuno ha mai imposto niente agli altri, i giocatori sanno cosa devono fare e negli ultimi anni le cose sono cambiate molto, con i nutrizionisti eccetera. Coccodrillo? Quello dimostra quanto sia umile Messi, sa ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 settembre 2021)ripercorre la sua carriera in Italia e parla anche die Cristiano Ronaldo: le sue dichiarazioni, ex difensore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. GOL CON LA FIORENTINA – «Sono tutti belli, dprima volta che sono arrivato al primo e l’ultimo gol. Ho segnato anche con la Juventus e con il Milan, ma il 4-2 al Franchi contro la Juve è stato il più bello. Ho ancora tanti rapporti aperti con i miei ex compagni». RONALDO E– «La dieta di Ronaldo? Nessuno ha mai imposto niente agli altri, i giocatori sanno cosa devono fare e negli ultimi anni le cose sono cambiate molto, con i nutrizionisti eccetera.? Quelloquanto sia umile, sa ...

Advertising

CalcioNews24 : #GonzaloRodriguez ricorda il passato in #SerieA - ErreNove__ : RT @SkySport: ?? MANCHESTER UNITED-VILLARREAL ?? La carica di Gonzalo Rodriguez per la 'rivincita' ???? E un saluto alla Fiorentina: 'Sempre ne… - 67FMyasaburo : RT @SkySport: ?? MANCHESTER UNITED-VILLARREAL ?? La carica di Gonzalo Rodriguez per la 'rivincita' ???? E un saluto alla Fiorentina: 'Sempre ne… - Fiorentinanews : VIDEO – Il saluto di Gonzalo Rodriguez: “Un abbraccio a tutti i tifosi della Fiorentina, siete sempre nel mio cuore” - SkySport : ?? MANCHESTER UNITED-VILLARREAL ?? La carica di Gonzalo Rodriguez per la 'rivincita' ???? E un saluto alla Fiorentina:… -