Cannabis: fonti,Lega in Cdm non vota su proroga referendum

La Lega in Consiglio dei ministri non ha partecipato al voto per la proroga di un mese dei termini per il referendum sulla Cannabis. Lo si apprende da fonti governative a Cdm in corso. La proroga si applicherebbe anche al referendum contro il Green pass. I ministri leghisti avrebbero espresso perplessità sulla decisione.

Ultime Notizie dalla rete : Cannabis fonti Cannabis: fonti,Lega in Cdm non vota su proroga referendum La Lega in Consiglio dei ministri non ha partecipato al voto per la proroga di un mese dei termini per il referendum sulla cannabis. Lo si apprende da fonti governative a Cdm in corso. La proroga si applicherebbe anche al referendum contro il Green pass. I ministri leghisti avrebbero espresso perplessità sulla decisione ...

Nadef, in corso il Cdm: debito pubblico in calo di due punti, corre il Pil Lo si è appreso da fonti governative a Cdm in corso. La Lega non ha partecipato al voto sulla norma ...consentire ai Comuni di certificare le firme digitali raccolte per il referendum sulla cannabis. ...

Cannabis: fonti,Lega in Cdm non vota su proroga referendum - Ultima Ora Agenzia ANSA Referendum: un mese in più per le firme Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto legge con norme di giustizia e di proroga di un mese dei termini in scadenza per i referendum, l'assegno unico e l'Irap. Lo si apprende da fo ...

