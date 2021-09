“Tamponi gratis per chi non ha il green pass”. Salvini ci riprova (Di martedì 28 settembre 2021) Roma, 28 set – “Tamponi gratis per chi non ha il green pass da metà ottobre“: Matteo Salvini torna alla carica dopo che il governo ha approvato l’obbligo di certificazione verde per tutti i lavoratori dal 15 ottobre. Come è noto, l’esecutivo non ha voluto garantire la gratuità dei Tamponi perché ciò avrebbe disincentivato la vaccinazione – che è l’obiettivo finale dell’obligo indiretto via green pass. I Tamponi dunque si pagano, a prezzo calmierato. Ora il leader della Lega annuncia che vuole renderli gratuiti. Salvini: “Nostro obiettivo Tamponi gratis per chi non ha il green passa da metà ottobre” “Il nostro obiettivo da metà ottobre è riuscire ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 28 settembre 2021) Roma, 28 set – “per chi non ha ilda metà ottobre“: Matteotorna alla carica dopo che il governo ha approvato l’obbligo di certificazione verde per tutti i lavoratori dal 15 ottobre. Come è noto, l’esecutivo non ha voluto garantire la gratuità deiperché ciò avrebbe disincentivato la vaccinazione – che è l’obiettivo finale dell’obligo indiretto via. Idunque si pagano, a prezzo calmierato. Ora il leader della Lega annuncia che vuole renderli gratuiti.: “Nostro obiettivoper chi non ha ila da metà ottobre” “Il nostro obiettivo da metà ottobre è riuscire ...

SkyTG24 : Covid, Salvini: 'Garantire tamponi gratis a chi non ha il Green pass' - Adnkronos : #Greenpass, Salvini: 'Obiettivo da metà ottobre tamponi gratis per chi non lo ha'. - repubblica : Maurizio Landini: “Per lavorare non si deve pagare, i tamponi restino gratis' [di Roberto Mania] - mor_G0m3bitWBP : RT @SkyTG24: Covid, Salvini: 'Garantire tamponi gratis a chi non ha il Green pass' - Mr_Fricci : Se fanno i tamponi gratis, me li vado a fare tutti i giorni, solo per far rosicare lui e il suo socio Brunetta. -