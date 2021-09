Da Terra dei fuochi a Terra delle puzze: per nascondere i roghi si spargono sostanze tossiche (Di martedì 28 settembre 2021) Come ho descritto su questo blog e raccolto nel mio libro I miei cento passi nelle Terre dei fuochi, dal 2014 la dinamica della patogenesi tossica delle Terre dei fuochi è cambiata. Tutto nasce da due fenomeni concomitanti. Il primo: il continuo incremento, soprattutto al nord, della produzione di rifiuti industriali, sia legali che soprattutto prodotti da tutte le attività manifatturiere in regime di evasione fiscale, per controllare le quali lo Stato italiano sceglie di non fare nulla da decenni. In Lombardia, questo fenomeno ha raggiunto la drammatica cifra di circa 15 kg di rifiuti al giorno dati Ispra 2021, da gestire sul territorio regionale per ogni cittadino lombardo, a sua completa insaputa. In Campania sono non più di 8 kg; tutti continuiamo a perdere tempo a discutere del solo 1,2 kg di rifiuto urbano. A questi (circa 10% ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) Come ho descritto su questo blog e raccolto nel mio libro I miei cento passi nelle Terre dei, dal 2014 la dinamica della patogenesi tossicaTerre deiè cambiata. Tutto nasce da due fenomeni concomitanti. Il primo: il continuo incremento, soprattutto al nord, della produzione di rifiuti industriali, sia legali che soprattutto prodotti da tutte le attività manifatturiere in regime di evasione fiscale, per controllare le quali lo Stato italiano sceglie di non fare nulla da decenni. In Lombardia, questo fenomeno ha raggiunto la drammatica cifra di circa 15 kg di rifiuti al giorno dati Ispra 2021, da gestire sul territorio regionale per ogni cittadino lombardo, a sua completa insaputa. In Campania sono non più di 8 kg; tutti continuiamo a perdere tempo a discutere del solo 1,2 kg di rifiuto urbano. A questi (circa 10% ...

