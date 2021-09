Covid, all’Asl di Avellino la campagna vaccinale è tutta digitale (Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Il processo vaccinale ad Avellino ora è completamente digitalizzato. Per l’Asl di Avellino è un traguardo all’avanguardia raggiunto, grazie ad una soluzione che consente l’amministrazione coordinata e digitalizzata dell’intero processo di vaccinazione: dalla prenotazione sul portale alla firma dei documenti di consenso, fino alla scheda di anamnesi Un traguardo importante, raggiunto grazie a partner tecnologici dell’Asl come Euronovate ed Nabacom. Euronovate ha contribuito alla digitalizzazione del processo vaccinale fornendo il modulo di firma elettronica effettuata sulla tavoletta grafometrica ENSIGN 11 tramite il software ENSmartSign, all’interno del progetto GEVO di Nabacom. Le soluzioni Euronovate intervengono nella fase di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il processoadora è completamente digitalizzato. Per l’Asl diè un traguardo all’avanguardia raggiunto, grazie ad una soluzione che consente l’amministrazione coordinata e digitalizzata dell’intero processo di vaccinazione: dalla prenotazione sul portale alla firma dei documenti di consenso, fino alla scheda di anamnesi Un traguardo importante, raggiunto grazie a partner tecnologici dell’Asl come Euronovate ed Nabacom. Euronovate ha contribuito alla digitalizzazione del processofornendo il modulo di firma elettronica effettuata sulla tavoletta grafometrica ENSIGN 11 tramite il software ENSmartSign, all’interno del progetto GEVO di Nabacom. Le soluzioni Euronovate intervengono nella fase di ...

