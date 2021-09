Atalanta-Young Boys | Freuler | “Partita difficile | la sfida con l’Inter ci dà fiducia”

Leggi su sportface

(Di martedì 28 settembre 2021) “È una squadra di grande valore, ha vinto quattro volte il campionato svizzero. Ci aspetta unamolto. In famiglia nessuno è tifoso dello, un mio amico mi ha soltanto detto che dobbiamo batterli (ride, ndr)”. Il centrocampista dell’, Remo, è intervenuto così nella conferenza stampa alla vigilia dellacontro lo, valida per la fase a gironi della Champions League 2021/2022. “L’sta bene, abbiamo fatto una buona gara a Milano, ci daràper ladi domani”. “Se conosco alcuni giocatori? Fassnacht gioca in nazionale con me, ma domani non dovrebbe esserci. Ha convocato quattro giocatori, ma li ho visti per la ...