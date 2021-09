L’ «ingrediente misterioso» del vaccino Pfizer è acqua (Di lunedì 27 settembre 2021) Il 27 settembre 2021 la redazione di Facta ha ricevuto via WhatsApp la richiesta di verificare un articolo, pubblicato il 26 settembre dal sito Eventi avversi news e intitolato “Il documento della Fda mostra un ingrediente misterioso non divulgato nel vaccino Covid: che cos’è?”. Secondo l’articolo, che riprende un post pubblicato su Instagram il 21 settembre 2021 da Physicians for Informed Consent, un documento della Food and drug administration (Fda) statunitense dimostrerebbe l’esistenza di un misterioso ingrediente, la cui identità è censurata, presente nel vaccino Pfizer-BioNTech contro la Covid-19. Si tratta di una notizia fuorviante: il «misterioso ingrediente» non è che acqua. Come hanno verificato i ... Leggi su facta.news (Di lunedì 27 settembre 2021) Il 27 settembre 2021 la redazione di Facta ha ricevuto via WhatsApp la richiesta di verificare un articolo, pubblicato il 26 settembre dal sito Eventi avversi news e intitolato “Il documento della Fda mostra unnon divulgato nelCovid: che cos’è?”. Secondo l’articolo, che riprende un post pubblicato su Instagram il 21 settembre 2021 da Physicians for Informed Consent, un documento della Food and drug administration (Fda) statunitense dimostrerebbe l’esistenza di un, la cui identità è censurata, presente nel-BioNTech contro la Covid-19. Si tratta di una notizia fuorviante: il «» non è che. Come hanno verificato i ...

