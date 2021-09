IMSA | Cadillac balla sulla spiaggia di Long Beach

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 27 settembre 2021) La serieWeathertech ritorna sulle strade didopo un anno di assenza. Nella città balneare a sud di Los Angeles, lamonopolizza il podio della DPi, con tre vetture ai primi tre posti. Action Express domina la scena con Felipe Nasr e Pipo Derani. Segue il duo Ganassi ed il JDC Miller, al primo podio stagionale. Corvette lotta “in famiglia” nella GTLM, mentre la GTD è appannaggio della Lamborghini e del Paul Miller Racing.: Laguna Seca nel segno di Taylor: cosa succede in gara tra i prototipi? Per ragioni di spazio, la DPI è la sola classe prototipi in gara, con LMP2 ed LMP3 a riposo. Nasr parte dalla pole ma la Caddy Ganassi di Kevin Magnussen è in agguato. L’ex pilota Haas sorpassa l’ex Sauber ...