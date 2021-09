Il lato più burlone del principe Filippo, che adorava fare scherzi ai parenti reali (Di lunedì 27 settembre 2021) Che il principe Filippo avesse la battuta (molto british) sempre pronta, è cosa nota. Ma ora grazie allo straordinario documentario della Bbc Prince Philip: Memories of the Royal Family in cui tutta la famiglia reale (regina esclusa) ha ricordato Filippo rivelando retroscena e particolari inediti, scopriamo pure che era un burlone che adorava fare scherzi agli augusti parenti. Il principe William ad esempio ha ricordato: «Ci metteva tra le mani un tubo di senape senza tappo e poi ce le stringeva all’improvviso. La senape finiva tutta sul soffitto!». L’erede al trono ha rivelato che Elisabetta, nota per la sua attenzione assoluta per le buone maniere soprattutto a tavola, ogni volta risultava piuttosto irritata dal comportamento del marito: «Mio nonno si metteva sempre nei guai con mia nonna», ha ricordato William. E suo cugino Peter Phillips, figlio di Anna, ha aggiunto ridendo: «Le macchie di senape sono ancora visibili!». Leggi su vanityfair (Di lunedì 27 settembre 2021) Che il principe Filippo avesse la battuta (molto british) sempre pronta, è cosa nota. Ma ora grazie allo straordinario documentario della Bbc Prince Philip: Memories of the Royal Family in cui tutta la famiglia reale (regina esclusa) ha ricordato Filippo rivelando retroscena e particolari inediti, scopriamo pure che era un burlone che adorava fare scherzi agli augusti parenti. Il principe William ad esempio ha ricordato: «Ci metteva tra le mani un tubo di senape senza tappo e poi ce le stringeva all’improvviso. La senape finiva tutta sul soffitto!». L’erede al trono ha rivelato che Elisabetta, nota per la sua attenzione assoluta per le buone maniere soprattutto a tavola, ogni volta risultava piuttosto irritata dal comportamento del marito: «Mio nonno si metteva sempre nei guai con mia nonna», ha ricordato William. E suo cugino Peter Phillips, figlio di Anna, ha aggiunto ridendo: «Le macchie di senape sono ancora visibili!».

Advertising

VanityFairIt : Anche i reali adorano ballare. Dalla regina Elisabetta stretta in pista al suo Filippo a William e Kate scatenati i… - Domenico1oo777 : @LaraDeSantis2 Buonanotte splendida creatura Lara!non vedo l'ora di vedere questo tuo nuovo video!WOWWWW!sei sempre… - NykTrance : @Fert_86 Prima di dormire e dopo esserci già stato, stavo pensando che oltre ad essere bella, per il suo lato migli… - MaxGall15 : @gigliansexysta1 Ti piace più lato A o lato B? - samueldc32 : @giuliocardone69 Belle pagelle ma non mi trovi d'accordo su Hysaj.. Per me ha fatto una grandissima partita nonosta… -

Ultime Notizie dalla rete : lato più Nunzia Schilirò: l'idolo dei No Green pass ora rischia il licenziamento Ma una sanzione potrebbe alimentare ancora di più l'esaltazione dei suoi sostenitori, facendola diventare da un lato un martire di una 'causa più grande', ma perdendo nello stesso momento colei che ...

Josée, la Tigre e i Pesci Josée, la Tigre e i Pesci - Un film di Kôtarô Tamura. Un feel good movie che sa premere i tasti giusti, spingendo sul lato più emotivo senza risultare mai invasivo. Con Kaya Kiyohara, Taishi Nakagawa, Matsutera Chiemi, Kengo Kawanishi, Yume Miyamoto. Drammatico, Giappone, 2020. Durata 99 min. Consigli per la visione +...

“Aziende più ricche e verdi con smart working e digitale. Fondi europei, occasione unica” La Repubblica Ma una sanzione potrebbe alimentare ancora dil'esaltazione dei suoi sostenitori, facendola diventare da unun martire di una 'causagrande', ma perdendo nello stesso momento colei che ...Josée, la Tigre e i Pesci - Un film di Kôtarô Tamura. Un feel good movie che sa premere i tasti giusti, spingendo sulemotivo senza risultare mai invasivo. Con Kaya Kiyohara, Taishi Nakagawa, Matsutera Chiemi, Kengo Kawanishi, Yume Miyamoto. Drammatico, Giappone, 2020. Durata 99 min. Consigli per la visione +...