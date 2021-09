Fake news, un progetto nazionale per combatterle (Di lunedì 27 settembre 2021) Un progetto da 1,4 milioni di euro per combattere le fake news. Un consorzio guidato dall’Università Luiss e composto da Rai, Tim, gruppo Gedi (editore de La Repubblica), Università di Tor Vergata, T6 Ecosystems, Newsguard e Pagella Politica ha vinto il bando per l’Italian Digital Media Observatory dell’Unione europea, un piano di lavoro che ha lo scopo di estirpare le notizie false che corrono in Rete e per il quale sono stati stanziati, in totale, 11 milioni per 8 hub europei. Leggi su vanityfair (Di lunedì 27 settembre 2021) Un progetto da 1,4 milioni di euro per combattere le fake news. Un consorzio guidato dall’Università Luiss e composto da Rai, Tim, gruppo Gedi (editore de La Repubblica), Università di Tor Vergata, T6 Ecosystems, Newsguard e Pagella Politica ha vinto il bando per l’Italian Digital Media Observatory dell’Unione europea, un piano di lavoro che ha lo scopo di estirpare le notizie false che corrono in Rete e per il quale sono stati stanziati, in totale, 11 milioni per 8 hub europei.

