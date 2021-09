Dopo la camminata rosa, torna la prevenzione con Amos Partenio a Grottolella (Di lunedì 27 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiGrottolella (Av) – Il comune di Grottolella ha ospitato, nel pomeriggio di ieri, gli ambulatori della prevenzione in rosa targati Amos Partenio. Nei locali comunali dell’ex scuola materna sono state effettuate le visite senologiche gratuite dal senologo dott. Carlo Iannace e i controlli audiometrici gratuiti dal dott. Andrea Iannone e i suoi assistenti. Tantissime persone hanno preso parte agli ambulatori continuando a credere nel forte valore della prevenzione, testimoniato anche dalla vicinanza di Antonietta Urciuoli, autrice del libro “Una guerriera della speranza. Romanzo alla memoria di Daniela Genovese”, che ha scelto di donare parte del ricavato alla raccolta fondi promossa con la Settima camminata ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Av) – Il comune diha ospitato, nel pomeriggio di ieri, gli ambulatori dellaintargati. Nei locali comunali dell’ex scuola materna sono state effettuate le visite senologiche gratuite dal senologo dott. Carlo Iannace e i controlli audiometrici gratuiti dal dott. Andrea Iannone e i suoi assistenti. Tantissime persone hanno preso parte agli ambulatori continuando a credere nel forte valore della, testimoniato anche dalla vicinanza di Antonietta Urciuoli, autrice del libro “Una guerriera della speranza. Romanzo alla memoria di Daniela Genovese”, che ha scelto di donare parte del ricavato alla raccolta fondi promossa con la Settima...

