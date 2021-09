Soroptimist International Club di Terni dona un kit per le vittime di violenza alla caserma dei Carabinieri di Orvieto

Advertising

gazzettamantova : Tre stanze rosa nelle caserme dei carabinieri di Mantova Inaugurate grazie alla sponsorizzazione del Soroptimist In… - ReteParita : Ieri, 21 settembre 2021, ho potuto seguire ieri di persona l'evento al CNEL per celebrare i 100 anni di Soroptimist… - LatinaBiz : Carabinieri Il progetto si chiama 'Una stanza tutta per sé', nato da un protocollo firmato dall'associazione Sorop… - CittadinidiTwtt : RT @comunevenezia: #Impresa #Donne ???? Fare impresa al femminile: tutti gli strumenti a disposizione, le risorse e i finanziamenti ?? Se n… - comunevenezia : #Impresa #Donne ???? Fare impresa al femminile: tutti gli strumenti a disposizione, le risorse e i finanziamenti ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Soroptimist International

OraWebTv

Il progetto denominato "Una stanza tutta per sé" delClubha lo scopo di sostenere la donna, ma non solo, nel delicato momento della denuncia di violenze e abusi alle Forze ...... il 17 settembre scorso è stata inaugurata una nuova aula della biblioteca, all'interno della quale si terrà il progetto 'Divario Digitale' in sinergia con l'associazione...Si è svolta Giovedì 23 settembre 2021 alle ore 17,00 presso l’Auditorium della Fondazione della Cassa di Risparmio di Orvieto la cerimonia di donazione da parte del Soroptimist International Club di T ...Il Soroptimist “Club del Verbano” ha sostenuto la realizzazione di un’aula per le audizioni per donne vittime di violenza al Comando Provinciale dei Carabinieri ...