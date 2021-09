Premio San Gennaro Day: Tommaso Zorzi non potrà presenziare (Di domenica 26 settembre 2021) Giunto alla sua IX edizione, il Premio San Gennaro Day vedrà una ricca kermesse di celebrità impreziosire la ricorrenza annuale che premia le eccellenze legate alla città di Napoli. Dopo essere stato annunciato il Premio destinato a Tommaso Zorzi, oggi il giudice di Drag Race Italia spiega che per impegni lavorativi non potrà presenziare all’evento. Tommaso Zorzi, anche se milanese, è stato identificato come personaggio che ha portato in alto Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 26 settembre 2021) Giunto alla sua IX edizione, ilSanDay vedrà una ricca kermesse di celebrità impreziosire la ricorrenza annuale che premia le eccellenze legate alla città di Napoli. Dopo essere stato annunciato ildestinato a, oggi il giudice di Drag Race Italia spiega che per impegni lavorativi nonall’evento., anche se milanese, è stato identificato come personaggio che ha portato in alto Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Ziadda5 : RT @sivabehciao_lu: Il premio San Gennaro premia le eccellenze legate alla città di Napoli e il fatto che questo ragazzo di 26 anni Milanes… - amikim611 : RT @sivabehciao_lu: Il premio San Gennaro premia le eccellenze legate alla città di Napoli e il fatto che questo ragazzo di 26 anni Milanes… - TheSkyisgreen6 : RT @sivabehciao_lu: Il premio San Gennaro premia le eccellenze legate alla città di Napoli e il fatto che questo ragazzo di 26 anni Milanes… - infotommizorzi : RT @infotommizorzi: Per chi volesse seguire la diretta del Premio San Gennaro Day su Radio Marte - In questo sito potete trovare la dirett… - RBcasting : Dopo il Toronto International Film Festival, Jessica Chastain vince il premio per la migliore interpretazione (Best… -