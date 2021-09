Morta dopo un coma di 5 anni: la sconvolgente storia della mamma di Padova, la causa della sua agonia (Di domenica 26 settembre 2021) Una storia tristissima quella di Elena Canazza. La donna, di Vicenza, di 39 anni, è Morta dopo cinque anni e mezzo di coma. Elena era ricoverata in una struttura per lungo degenza a Camposampiero (in provincia di Padova). La giovane mamma era caduta in uno stato vegetativo dal 28 aprile del 2016 quando, ricoverata nel reparto di Ostetricia dell'ospedale civile, dopo avere dato alla luce il suo bambino non si è più svegliata. La vicenda è stata raccontata da Il Gazzettino. Elena Canazza era una super tifosa del Milan: spesso seguiva la squadra allo stadio e uno dei suoi idoli era l'ex attaccante rossonero Shevchenko, con cui si era scattata un selfie a Milanello. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 settembre 2021) Unatristissima quella di Elena Canazza. La donna, di Vicenza, di 39, ècinquee mezzo di. Elena era ricoverata in una struttura per lungo degenza a Camposampiero (in provincia di). La giovaneera caduta in uno stato vegetativo dal 28 aprile del 2016 quando, ricoverata nel reparto di Ostetricia dell'ospedale civile,avere dato alla luce il suo bambino non si è più svegliata. La vicenda è stata raccontata da Il Gazzettino. Elena Canazza era una super tifosa del Milan: spesso seguiva la squadra allo stadio e uno dei suoi idoli era l'ex attaccante rossonero Shevchenko, con cui si era scattata un selfie a Milanello.

