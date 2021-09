Lulù e Manuel: il ritorno di Aldo manda in crisi la principessa che fa una scenata a Bortuzzo (Di domenica 26 settembre 2021) Lulù Selassié è molto insicura del suo rapporto con Manuel Bortuzzo e dopo avergli fatto una scenata di gelosia perché ha fatto un massaggio a Sophie Codegoni, oggi è andata di nuovo in crisi. La causa? Il ritorno in casa di Aldo Montano. Lunedì, infatti, tornerà al Grande Fratello Vip il campione olimpionico che è uscito qualche giorno fa per un impegno istituzionale col Presidente della Repubblica. Aldo, come sappiamo, dorme da sempre nel letto con Manuel ed il suo posto è stato occupato in questi giorni da Lulù. Lulù, la scenata di gelosia a Manuel (che preferisce dormire con Aldo) Appena Bortuzzo ha detto alla ... Leggi su biccy (Di domenica 26 settembre 2021)Selassié è molto insicura del suo rapporto cone dopo avergli fatto unadi gelosia perché ha fatto un massaggio a Sophie Codegoni, oggi è andata di nuovo in. La causa? Ilin casa diMontano. Lunedì, infatti, tornerà al Grande Fratello Vip il campione olimpionico che è uscito qualche giorno fa per un impegno istituzionale col Presidente della Repubblica., come sappiamo, dorme da sempre nel letto coned il suo posto è stato occupato in questi giorni da, ladi gelosia a(che preferisce dormire con) Appenaha detto alla ...

Advertising

GrandeFratello : Manuel e Lulù sempre più vicini…?? #GFVIP - GrandeFratello : ... scusate, ma avete notato quanta tenerezza tra Lulù e Manuel? ?? #GFVIP - crazylo91591062 : Mi dispiace dirlo ma Lulù non ha dignità e ne rispetto né per se stessa e né per Manuel. Questo non è interesse ma… - StraNotizie : Lulù e Manuel: il ritorno di Aldo manda in crisi la principessa che fa una scenata a Bortuzzo - ValeValentina2 : RT @betty_ney: #gfvip Manuel oggi non sta bene, ha bisogno di dormire e staccarsi un po da Lulú e da tutto. Succedono a tutti giorni cosi,… -

Ultime Notizie dalla rete : Lulù Manuel "Grande Fratello Vip 6", la prima scenata di gelosia tra Lulù e Manuel Lulù però ci è rimasta male e ha chiesto chiarimenti. Manuel ha cercato di tranquillizzarla: 'Mi fa piacere ogni tanto stare con lui, farsi quelle chiacchiere a letto'. Lucrezia però sembra voler ...

GF Vip, il commento di Franco Bortuzzo sulla relazione del figlio Manuel con Lulù: 'Non è il suo tipo' GF Vip, il padre di Manuel Bortuzzo commenta la relazione del figlio con Lulù Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè sono la prima coppia del Grande Fratello Vip 6, anche se in questi giorni sono nate le ...

Manuel Bortuzzo e Lul Selassi baci e coccole sotto le coperte al GF Vip Gossip News però ci è rimasta male e ha chiesto chiarimenti.ha cercato di tranquillizzarla: 'Mi fa piacere ogni tanto stare con lui, farsi quelle chiacchiere a letto'. Lucrezia però sembra voler ...GF Vip, il padre diBortuzzo commenta la relazione del figlio conBortuzzo eSelassiè sono la prima coppia del Grande Fratello Vip 6, anche se in questi giorni sono nate le ...