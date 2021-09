LIVE Ciclismo, Mondiali 2021 in DIRETTA: si muovono Alaphilippe, Van Aert e Colbrelli! (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.33 EVENEPOEL SI METTE A DISPOSIZIONE DI VAN Aert! Si mette a tirare in prima persona per portare via quella che sarebbe la fuga decisiva! 15.32 Tre azzurri dunque nel gruppetto di testa, ma il plotone sta rientrando sotto l’impulso di Asgreen. Fase cruciale del Mondiale! 15.31 Alaphilippe, Colbrelli, Nizzolo, Van Aert, Mohoric, Pidcock, Hoelgaard, Senechal, Stuyven, Stybar e Van der Poel sono andati a riprendere Bagioli, Evenepoel, Madouas, Van Baarle e Powless. 15.30 La Danimarca si è fatta sorprendere e ora si mette in testa al gruppo a tirare con Asgreen. 15.29 I contrattaccanti stanno andando a riprendere i cinque al comando a 55 km dall’arrivo. 15.27 ALTRA FIAMMATA DI Alaphilippe! Colbrelli c’è! 15.26 Stybar nel gruppetto al ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.33 EVENEPOEL SI METTE A DISPOSIZIONE DI VAN! Si mette a tirare in prima persona per portare via quella che sarebbe la fuga decisiva! 15.32 Tre azzurri dunque nel gruppetto di testa, ma il plotone sta rientrando sotto l’impulso di Asgreen. Fase cruciale del Mondiale! 15.31, Colbrelli, Nizzolo, Van, Mohoric, Pidcock, Hoelgaard, Senechal, Stuyven, Stybar e Van der Poel sono andati a riprendere Bagioli, Evenepoel, Madouas, Van Baarle e Powless. 15.30 La Danimarca si è fatta sorprendere e ora si mette in testa al gruppo a tirare con Asgreen. 15.29 I contrattaccanti stanno andando a riprendere i cinque al comando a 55 km dall’arrivo. 15.27 ALTRA FIAMMATA DI! Colbrelli c’è! 15.26 Stybar nel gruppetto al ...

