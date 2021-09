Deulofeu: «L’Udinese deve stare nella parte sinistra della classifica» (Di domenica 26 settembre 2021) Gerard Deulofeu ha parlato ai microfoni di Udinese Tv dopo la sconfitta contro la Fiorentina. Le sue dichiarazioni Gerard Deulofeu ha parlato ai microfoni di Udinese Tv dopo la sconfitta contro la Fiorentina. Le sue parole. «La sensazione buona non basta perchè abbiamo buttato via il primo tempo come a Roma, dopo nella ripresa abbiamo reagito. Nel primo tempo siamo stati troppo difensivisti, abbiamo corso troppo dietro la palla e, come sempre, siamo riusciti a giocare meglio solo quando siamo passati in svantaggio, dobbiamo imparare da questo. Penso che dobbiamo spingere così come abbiamo fatto nel secondo tempo fin dall’inizio della partita. Beto? Mi sono trovato bene, è diverso da Pussetto, anche in altre squadre ho giocato con un attaccante fisico e grande, mi trovo bene. Non ho visto l’episodio del rigore ma ho ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 settembre 2021) Gerardha parlato ai microfoni di Udinese Tv dopo la sconfitta contro la Fiorentina. Le sue dichiarazioni Gerardha parlato ai microfoni di Udinese Tv dopo la sconfitta contro la Fiorentina. Le sue parole. «La sensazione buona non basta perchè abbiamo buttato via il primo tempo come a Roma, doporipresa abbiamo reagito. Nel primo tempo siamo stati troppo difensivisti, abbiamo corso troppo dietro la palla e, come sempre, siamo riusciti a giocare meglio solo quando siamo passati in svantaggio, dobbiamo imparare da questo. Penso che dobbiamo spingere così come abbiamo fatto nel secondo tempo fin dall’iniziopartita. Beto? Mi sono trovato bene, è diverso da Pussetto, anche in altre squadre ho giocato con un attaccante fisico e grande, mi trovo bene. Non ho visto l’episodio del rigore ma ho ...

