Star in the Star cassato: il programma chiude in anticipo (Di sabato 25 settembre 2021) Star in the Star si rivela un grande Flop. Il programma di imitazioni condotto da Ilary Blasi chiuderà i battenti anticipatamente. La causa sarebbero gli ascolti deludenti delle prime puntate,infatti, Canale 5 è sempre stata battuta dalle reti televisive concorrenti per entrambi i giovedì. Uomini e Donne, incidente d’auto per Gemma Galgani La popolare dama del trono over sarebbe stata coinvolta in un incidente dalle conseguenze potenzialmente molto serie Ilary Blasi fallisce: il suo show verrà cancellato Ilary Blasi non riesce a salvare le sorti di Star in the Star, facendo registrare a Mediaset un doppio ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 25 settembre 2021)in thesi rivela un grande Flop. Ildi imitazioni condotto da Ilary Blasirà i battenti anticipatamente. La causa sarebbero gli ascolti deludenti delle prime puntate,infatti, Canale 5 è sempre stata battuta dalle reti televisive concorrenti per entrambi i giovedì. Uomini e Donne, incidente d’auto per Gemma Galgani La popolare dama del trono over sarebbe stata coinvolta in un incidente dalle conseguenze potenzialmente molto serie Ilary Blasi fallisce: il suo show verrà cancellato Ilary Blasi non riesce a salvare le sorti diin the, facendo registrare a Mediaset un doppio ...

Advertising

trash_italiano : Bellissima questa idea di promuovere Star in the Star la domenica pomeriggio ?? - FIMI_IT : Altro che #ZittiEBuoni, dopo la vittoria @Eurovision la musica dei @thisismaneskin abbatte ogni barriera dominando… - annitaribeiro : Marquei como visto Star Wars: Visions - 1x5 - The Ninth Jedi - itweetanonimi : @TV_Italiana @alfosignorini in verità flop non è. Flop sono gli ascolti di star in the star, che non si possono acc… - ClashOfClansAl6 : Hey Clashers! Nuovo Post su Clash of Clans All Star news clashofclansallstarnews 'Hey Clashers! ?? ed eccoci per… -