Lazio-Roma: Olimpico blindato per il derby. Allerta ‘no Green Pass’ e possibili scontri post partita (Di sabato 25 settembre 2021) È tutto pronto per il primo derby della stagione all’Olimpico. La città è in fibrilLazione: tifosi, cori ma anche possibili scontri. L’appuntamento è per domani, domenica 26 settembre, alle 18. Leggi anche: Lazio-Roma: orario, formazioni e canale diretta tv e streaming del derby di Serie A di domenica 26 settembre 2021 Sarà il primo derby tra Sarri e Mourinho, il primo del “ritorno alla normalità”, anche se con tante differenze e tanti controlli: sia per il Covid che per i possibili scontri ultras. L’allarme per domani è alto, nonostante l’Olimpico sarà peno solo al 50%. Sono attesi circa 33mila tifosi allo stadio e i cancelli apriranno dalle 15:30. derby ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 25 settembre 2021) È tutto pronto per il primodella stagione all’. La città è in fibrilne: tifosi, cori ma anche. L’appuntamento è per domani, domenica 26 settembre, alle 18. Leggi anche:: orario, formazioni e canale diretta tv e streaming deldi Serie A di domenica 26 settembre 2021 Sarà il primotra Sarri e Mourinho, il primo del “ritorno alla normalità”, anche se con tante differenze e tanti controlli: sia per il Covid che per iultras. L’allarme per domani è alto, nonostante l’sarà peno solo al 50%. Sono attesi circa 33mila tifosi allo stadio e i cancelli apriranno dalle 15:30....

