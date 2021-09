Daniel segna | Paolo esulta | Maldini porta in vantaggio il Milan

(Di sabato 25 settembre 2021) La mossa di Pioli:titolare a La Spezia. E dopo un primo tempo con poche emozioni, è stato proprio lui -– a sbloccare il risultato al terzo minuto del secondo tempo. Un bellissimo cross di Kalulu da destra, l’irruzione dijunior da vero centravanti per un colpo di testa imprendibile. La suanza e la gioia di papà, accanto a Massara, in tribuna. L’epopea di casacon ilcontinua così, una storia bellissima e infinita. Foto: screen Dazn L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Camzjauregui96 : RT @Alexandra_Legis: Oggi si è scritta la storia. Ancora un #Maldini e siamo alla terza generazione! #Daniel nella sua prima partita da ti… - Ery975 : RT @TeoBellan: Daniel Maldini segna in campo, papà Paolo esulta in tribuna. #SpeziaMilan #ForzaMilan #SempreMilan - Jiminiepinkies : RT @Alexandra_Legis: Oggi si è scritta la storia. Ancora un #Maldini e siamo alla terza generazione! #Daniel nella sua prima partita da ti… - franpj2 : RT @fanpage: Daniel #Maldini segna e fa la storia #SpeziaMilan - GiochCecconi : RT @Alexandra_Legis: Oggi si è scritta la storia. Ancora un #Maldini e siamo alla terza generazione! #Daniel nella sua prima partita da ti… -

