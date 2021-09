Afghanistan, i talebani impiccano un cadavere in piazza a Herat – Il video (Di sabato 25 settembre 2021) Nella città afgana di Herat i talebani hanno impiccato un cadavere a una gru nella piazza principale. Uno dei video che mostra l’accaduto è stato pubblicato dal giornalista Aditya Ray Kaul. A raccontare la vicenda all’Associated Press ci ha pensato Wazir Ahmad Seddiqi, che gestisce una farmacia sul lato della piazza. L’uomo ha spiegato che quattro corpi sono stati portati sul posto e tre sono stati spostati in altre piazze della città per essere esposti. Sarebbero stati catturati durante un tentativo di rapimento e uccisi dalla polizia. Nei giorni scorsi uno dei leader talebani aveva annunciato un ritorno alle esecuzioni e alle amputazioni delle mani. Finora i talebani non hanno rilasciato alcun commento, ma ieri il mullah Nooruddin Turabi, uno dei ... Leggi su open.online (Di sabato 25 settembre 2021) Nella città afgana dihanno impiccato una una gru nellaprincipale. Uno deiche mostra l’accaduto è stato pubblicato dal giornalista Aditya Ray Kaul. A raccontare la vicenda all’Associated Press ci ha pensato Wazir Ahmad Seddiqi, che gestisce una farmacia sul lato della. L’uomo ha spiegato che quattro corpi sono stati portati sul posto e tre sono stati spostati in altre piazze della città per essere esposti. Sarebbero stati catturati durante un tentativo di rapimento e uccisi dalla polizia. Nei giorni scorsi uno dei leaderaveva annunciato un ritorno alle esecuzioni e alle amputazioni delle mani. Finora inon hanno rilasciato alcun commento, ma ieri il mullah Nooruddin Turabi, uno dei ...

