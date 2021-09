Video – Samp-Napoli | Starace Show | festeggia sotto la curva del Napoli

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 24 settembre 2021) Fa il giro del web ildi Tommasocheladei napoletani dopodoria-. Nelle immagini si vede il magazziniere del club azzurro, autentico totem per il gruppo, che al termine della partita va ad esultare con i tifosi partenopei. Accompagnato dal capitano Lorenzo Insigne,esulta alzando le braccia e saltellando mentre il pubblico lo accompagna con dei cori. Ildicheè uno dei segnali di come il gruppo delsia unito più che mai. La prova di forza dimostrata con ladoria, a cui sono stati rifilati quattro gol, è una conferma per Luciano Spalletti. Il ...