L’inesorabile declino dei ghiacci marini dell’Artico

Credit: Nasa Scientific Visualization StudioSiamo a 4,72 milioni di chilometri quadrati: è quanto misura, al 16 settembre 2021, l'estensione dei ghiacci marini dell'Artico. Può sembrare una cifra incredibile, in realtà corrisponde al livello minimo annuale, quando il ghiaccio marino sull'oceano dell'emisfero settentrionale raggiunge la sua minor estensione, al termine della stagione estiva. Confrontando i dati satellitari degli anni precedenti, si tratta della dodicesima estensione più bassa registrata negli ultimi 43 anni: non un record, ma, secondo gli addetti ai lavori, un indice dell'inesorabile declino dei ghiacci marini dovuto al cambiamento climatico. È quanto annunciato dal National Snow and Ice Data Center, centro statunitense a sostegno della ...

