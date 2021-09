Ita, stipendi di piloti e assistenti di volo dimezzati rispetto ad Alitalia. Pagano meglio Ryanair e easyJet (Di venerdì 24 settembre 2021) stipendi dimezzati per piloti e assistenti di volo rispetto a quelli di Alitalia . Sarebbe questa l'amara realtà delle buste paga di Ita , nuova compagnia aerea presieduta da Alfredo Altavilla, stando ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 settembre 2021)perdia quelli di. Sarebbe questa l'amara realtà delle buste paga di Ita , nuova compagnia aerea presieduta da Alfredo Altavilla, stando ...

Advertising

sole24ore : ?? #Ita, ecco gli stipendi dei piloti e degli assistenti di volo: - cozzmat : RT @f_burla: Ti pareva che una realtà sorta in rispetto ad ogni imposizione Ue non fosse nel segno della più sfrenata deflazione salariale… - galluzzom : RT @gianni_dragoni: Gli stipendi dei piloti di Ita. Dimezzati rispetto ad @Alitalia, più bassi di @Ryanair. Il confronto con @lufthansa e @… - luc_sca : RT @f_burla: Ti pareva che una realtà sorta in rispetto ad ogni imposizione Ue non fosse nel segno della più sfrenata deflazione salariale… - FabryFranco_nr2 : RT @f_burla: Ti pareva che una realtà sorta in rispetto ad ogni imposizione Ue non fosse nel segno della più sfrenata deflazione salariale… -