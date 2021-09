L’Italia caput mundi premiata al Quirinale. Mattarella: “Avete onorato la Bandiera”. Malagò: “Un onore indossare questa maglia” (Di giovedì 23 settembre 2021) Il 23 settembre è la giornata degli atleti olimpici e paralimpici italiani. Le spedizioni azzurre di Tokyo sono arrivate al Quirinale con cinque pullman scoperti e griffati ‘ItaliaTeam – Stupor mundi’, incontrando il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ed il Premier Mario Draghi. Un incontro dovuto per rendere omaggio agli atleti che hanno portato in alto il tricolore durante questi mesi, dopo la bellissima estate che hanno regalato a tutto il Paese con 109 medaglie complessive tra Olimpiadi e Paralimpiadi. Tanti i doni portati al Presidente Mattarella; in primis, la restituzione delle bandiere sollevata durante la cerimonia d’apertura e di chiusura dei Giochi, corredata dalle firme di tutti i medagliati in Giappone, consegnate da Jessica Rossi ed Elia Viviani per le Olimpiadi e da Bebe Vio e Federico ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 settembre 2021) Il 23 settembre è la giornata degli atleti olimpici e paralimpici italiani. Le spedizioni azzurre di Tokyo sono arrivate alcon cinque pullman scoperti e griffati ‘ItaliaTeam – Stupor’, incontrando il Presidente della Repubblica Sergioed il Premier Mario Draghi. Un incontro dovuto per rendere omaggio agli atleti che hanno portato in alto il tricolore durante questi mesi, dopo la bellissima estate che hanno regalato a tutto il Paese con 109 medaglie complessive tra Olimpiadi e Paralimpiadi. Tanti i doni portati al Presidente; in primis, la restituzione delle bandiere sollevata durante la cerimonia d’apertura e di chiusura dei Giochi, corredata dalle firme di tutti i medagliati in Giappone, consegnate da Jessica Rossi ed Elia Viviani per le Olimpiadi e da Bebe Vio e Federico ...

