Draghi | «La sfida è la crescita duratura post-Covid | oltre 3 miliardi per stop oneri luce e gas» Confindustria | «Resti premier a lungo»

Advertising

fisco24_info : Draghi: 'Sfida è far sì che ripresa sia duratura e sostenibile': Il premier intervenendo all'assemblea di Confindus… - news_mondo_h24 : Assemblea Confindustria, Draghi: “La sfida per il Governo è fare in modo che la ripresa sia duratura e sostenibile”… - CatelliRossella : Confindustria, Bonomi: 'Bene Draghi'. Il premier: 'Sfida è crescita post-Covid duratura' - Economia - ANSA - Massimi47715989 : Confindustria, Bonomi: 'Bene Draghi'. Il premier: 'Sfida è crescita post-Covid duratura' - Economia - ANSA… - newsfinanza : Confindustria, Bonomi: 'Bene Draghi'. Il premier: 'Sfida è crescita post-Covid duratura' -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi sfida

Adnkronos

Laper il Governo - e per tutto il sistema produttivo e le parti sociali - è fare in modo che questa ripresa sia duratura e sostenibile". Energia:, oltre 3 mld per stop oneri gas - luce ...Laper il Governo - e per tutto il sistema produttivo e le parti sociali - è fare in modo che questa ripresa sia duratura e sostenibile ' .prosegue: ' Dobbiamo evitare i rischi ...Il presidente Bonomi ai sindacati: "Facciamolo almeno noi un vero Patto per l'Italia. Noi non siamo partiti in lotta" ...Applausi a Draghi, via libera al Green pass obbligatorio nei luoghi di lavoro. «Draghi continui a lungo questa esperienza», esordisce Bonomi. «Ogni tanto, la storia ...