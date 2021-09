Ryder Cup 2021 | il regolamento e la formula della competizione

Leggi su oasport

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Ci si avvicina al momento in cui, a Whistling Straits, andrà in scena l’edizioneCup. Europa e Stati Uniti andranno a confrontarsi con i 12 giocatori che, tra sistemi di qualificazione e scelte dei due capitani, porteranno in scena un altro pezzo dell’evento più iconico del golf mondiale, che tra due anni farà tappa a Roma. Andiamo a scoprirne ile le pieghe. LA STRUTTURA Allo stato attuale delle cose, laCup segue un programma ben preciso. Il giovedì è il giornopresentazione dei 12 componenti delle due squadre. Nella cerimonia di apertura in cui ciò avviene, si indicano anche i foursome (o fourball, a secondasituazione; nelsaranno i foursome) che andranno in scena nella prima sessione di gioco del ...