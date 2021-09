Pur di non essere additati come casta, anche i deputati NoGreenPass s'adeguano (Di mercoledì 22 settembre 2021) Guai a essere additati come privilegiati, piuttosto viene dato il via libera all’obbligo del Green pass anche Montecitorio. Ed è così che l’ufficio di presidenza della Camera ha deciso che i deputati per poter partecipare ai lavori parlamentari dovranno essere in possesso del certificato verde. In caso contrario verranno sospesi dai due ai dieci giorni rinunciando a 206 euro di diaria per ogni giorno di assenza. Nessuna obiezione ufficiale. Perfino Claudio Borghi, il più combattivo di tutti, il leghista più ostile all’obbligo del vaccino o del tampone negativo effettuato nelle 48 precedenti, si adegua. “Certo che mostrerò il Green pass all’ingresso, lo faccio già quando devo salire su un aereo”, dice contattato al telefono, assente in Aula per motivi personali mentre si vota sul Green ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 22 settembre 2021) Guai aprivilegiati, piuttosto viene dato il via libera all’obbligo del Green passMontecitorio. Ed è così che l’ufficio di presidenza della Camera ha deciso che iper poter partecipare ai lavori parlamentari dovrannoin possesso del certificato verde. In caso contrario verranno sospesi dai due ai dieci giorni rinunciando a 206 euro di diaria per ogni giorno di assenza. Nessuna obiezione ufficiale. Perfino Claudio Borghi, il più combattivo di tutti, il leghista più ostile all’obbligo del vaccino o del tampone negativo effettuato nelle 48 precedenti, si adegua. “Certo che mostrerò il Green pass all’ingresso, lo faccio già quando devo salire su un aereo”, dice contattato al telefono, assente in Aula per motivi personali mentre si vota sul Green ...

