New York Red Bulls-New York City FC: pronostico e formazioni (Di mercoledì 22 settembre 2021) I New York Red Bulls ospiteranno il New York City FC alla Red Bull Arena giovedi in un tanto atteso scontro sull'Hudson River Derby. Il NYCFC entra in questa partita al terzo posto nella Eastern Conference, 12 punti in più rispetto ai rivali statali con la fine della stagione regolare che volge al termine. Il calcio di inizio di New York Red Bulls-New York City FC è previsto alle 2 del mattino di domani giovedi 23 settembre (ora italiana). Prepartita New York Red Bulls-New York City FC: a che punto sono le due squadre? New York ...

