Gf Vip 6, primi contrasti tra Jessica Hailé Selassié e Soleil Sorge che poi si isola dal gruppo (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il Gf Vip 6 è iniziato da poco più di una settimana ma è già tempo di polemiche nella Casa più spiata d'Italia. I vipponi erano sul punto di sedersi a tavola, quando Jessica Hailé Selassié – che aveva cucinato per tutti – ha preso la parola per raccomandare ai suoi compagni di avventura una serie di regole necessarie per una pacifica convivenza. Tra le varie cose, Jessica ha puntualizzato il fatto che bisogna pulire il bagno ogni qualvolta viene utilizzato, oltre al fatto che è necessario che si eviti di lasciare del cibo aperto in giro per casa e di bere direttamente dalle bottiglie. La maggior parte dei gieffini è d'accordo con le richieste della principessa d'Etiopia e a lei si accodano anche Alex Belli che ha difeso Soleil e ha chiesto a sua volta di svuotare i portacenere e Manila Nazzaro che si è ...

