Future USA positivi in attesa dell’Opening Bell (Di mercoledì 22 settembre 2021) (Teleborsa) – Dopo una giornata in chiaroscuro (partita bene, ma chiusa con Dow Jones e S&P 500 in rosso), i Future USA indicano che il mercato americano dovrebbe aprire la seduta in rialzo. Gli investitori sono stati rassicurati da notizie positive sul fronte Evergrande – con il pagamento di almeno una cedola nella giornata di domani – ma guardano con attenzione alla conclusione della due giorni di meeting della Federal Reserve. Per gli analisti la decisione sul tapering sarà ancora rinviata. Il contratto sul Dow Jones guadagna lo 0,58% a 34.117 punti, mentre quello sullo S&P 500 mostra un rialzo dello 0,51% a 4.376 punti. Il derivato sul Nasdaq segna un +0,32% a 15.076 punti. Sul fronte macroeconomico, la Mortgage Bankers Associations (MBA) ha comunicato che le richieste di mutui settimanali sono continuate a salire. Dopo l’Opening Bell, ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 22 settembre 2021) (Teleborsa) – Dopo una giornata in chiaroscuro (partita bene, ma chiusa con Dow Jones e S&P 500 in rosso), iUSA indicano che il mercato americano dovrebbe aprire la seduta in rialzo. Gli investitori sono stati rassicurati da notizie positive sul fronte Evergrande – con il pagamento di almeno una cedola nella giornata di domani – ma guardano con attenzione alla conclusione della due giorni di meeting della Federal Reserve. Per gli analisti la decisione sul tapering sarà ancora rinviata. Il contratto sul Dow Jones guadagna lo 0,58% a 34.117 punti, mentre quello sullo S&P 500 mostra un rialzo dello 0,51% a 4.376 punti. Il derivato sul Nasdaq segna un +0,32% a 15.076 punti. Sul fronte macroeconomico, la Mortgage Bankers Associations (MBA) ha comunicato che le richieste di mutui settimanali sono continuate a salire. Dopo l’Opening, ...

Advertising

sansfarallan : Questo è il motivo che scatenerà le guerre future. Sistemate le popolazioni (controllate, molti poveri che sono dis… - glokresearch : Quali sono le fonti a cui le persone attingono per informarsi? Dati recenti sullo scenario USA certificano il 'diva… - ForexOnlineMeIt : Borsa: l'Europa consolida il rimbalzo con i future Usa, +1,3% Milano - Nicola_Bressi : QUASI QUASI Se nella scienza si usa il 'quasi', si viene cazziati. 'Quasi' non è misurabile, quantificabile, oggett… - DividendProfit : Future USA in pesante ribasso in attesa dell’Opening Bell -

Ultime Notizie dalla rete : Future USA Mafia e tecnologia, maxi operazione della Polizia: truffavano italiani e svuotavano i conti correnti ... conosce e investe nel mondo delle criptovalute e le usa per lavare il denaro. L'operazione ha ... E a dirlo, spesso, sono proprio le future vittime.

Il diritto applicato alla ISS (International Space Station) Nel 1993, poi, gli USA proposero alla nascente Federazione Russa di unirsi al progetto e per tale ... nel rispetto degli esseri umani presenti, delle generazioni future e dello stesso ambiente extra - ...

Future USA positivi in attesa dell'Opening Bell Teleborsa Wall Street: futures Usa positivi aspettando la Fed. La view di BlackRock Ieri giornata contrastata per Wall Street: il Dow Jones ha ceduto lo 0,15%, lo S&P 500 è arretrato dello 0,1% dopo aver vissuto il giorno peggiore dal mese di maggio, mentre il N ...

Onu, botta e risposta tra Usa e Cina Botta e risposta tra Cina e Stati Uniti all’Assemblea generale dell’Onu in corso a New York. Al presidente americano Biden, che ha auspicato ...

... conosce e investe nel mondo delle criptovalute e leper lavare il denaro. L'operazione ha ... E a dirlo, spesso, sono proprio levittime.Nel 1993, poi, gliproposero alla nascente Federazione Russa di unirsi al progetto e per tale ... nel rispetto degli esseri umani presenti, delle generazionie dello stesso ambiente extra - ...Ieri giornata contrastata per Wall Street: il Dow Jones ha ceduto lo 0,15%, lo S&P 500 è arretrato dello 0,1% dopo aver vissuto il giorno peggiore dal mese di maggio, mentre il N ...Botta e risposta tra Cina e Stati Uniti all’Assemblea generale dell’Onu in corso a New York. Al presidente americano Biden, che ha auspicato ...