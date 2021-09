Burioni e la polemica contro una nota catena di supermercati: la rete si infiamma (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il Professore di virologia del San Raffaele ha sollevato un’altra polemica In questi mesi, Roberto Burioni si è preso la scena. Il medico, Professore di Virologia presso il San Raffaele di Milano ha sempre detto le cose in maniera chiara e schietta. L’ultima sua affermazione, che ha fatto infiammare la rete riguarda la scelta di una nota catena di supermercati. La catena del “NaturaSì” ha infatti deciso di pagare i tamponi ai dipendenti che non sono vaccinati. Un sistema che secondo Burioni altro non fa che avallare la scelta dei novax. Se una catena di supermercati liscia il pelo ai novax deve mettere in conto di perdere i clienti che hanno fatto il proprio dovere di cittadini vaccinandosi. Con me ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il Professore di virologia del San Raffaele ha sollevato un’altraIn questi mesi, Robertosi è preso la scena. Il medico, Professore di Virologia presso il San Raffaele di Milano ha sempre detto le cose in maniera chiara e schietta. L’ultima sua affermazione, che ha fattore lariguarda la scelta di unadi. Ladel “NaturaSì” ha infatti deciso di pagare i tamponi ai dipendenti che non sono vaccinati. Un sistema che secondoaltro non fa che avallare la scelta dei novax. Se unadiliscia il pelo ai novax deve mettere in conto di perdere i clienti che hanno fatto il proprio dovere di cittadini vaccinandosi. Con me ...

