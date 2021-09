Un posto al sole | Niko e Franco non si fermano di fronte a nulla

(Di martedì 21 settembre 2021) Le anticipazioni di Unalrelative alla puntata del 21 settembre rivelano cheseguiranno una pista parallela per scoprire il vero colpevoleindagano sull’aggressione di SusannaContinua la messa in onda serale di Unal. Nella puntata del 21 settembre,decideranno di seguire una pista parallela a quella della polizia per scagionare Renato. I due sono convinti che dietro l’aggressione a Susanna ci sia qualcun altro, e che il loro parente è innocente. Intanto Giulia è molto colpita dalla sofferenza di Adele e cerca di offrirle il suo aiuto. Manlio sembra essere tornato più pericoloso di prima mentre Mariella e Guido non sanno cosa decidere. ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : posto sole

Unal, anticipazioni della prossima puntata. Niko e Franco sono sempre più vicini alla verità, intanto Silvia rischia di farsi scoprire da Michele Terzo appuntamento della settimana con Un ...... gli addestratori considerano elevato l'apprendimento di un cane che impari un comando dopo5 ... Ecco le razze che faticano di più a obbediredunque che non dobbiamo fare dell'obbedienza del ...In lotta a distanza per il vertice della classifica, in attesa del primo scontro diretto in programma il 21 novembre a San Siro, ma non solo: lo scontro tra Inter ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.06 Segaert è riuscito ad ottenere almeno un bronzo per 52 centesimi su Bevort, ma da applausi la gara di Wang, che aveva subito fatto intuire che avrebbe f ...