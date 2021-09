Real Madrid | Ancelotti | “Isco e Jovic? Normale essere tristi se non giocano”

Advertising

Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME ?? È online il magazine di #InterReal! ?? Tutti i segreti di Nicolò Barella ?? La notte in… - Inter : ?? | ALLENAMENTO Ultima seduta in vista di #InterReal ????? Gallery completa ?? - Inter : ? | CONVOCATI Ecco i 23 nerazzurri a disposizione di Simone Inzaghi per la sfida #InterReal di questa sera ?? - ForEsordientus : RT @GiovaAlbanese: Ripartiamo da qui. #Allegri nel 2019: 'Le grandi sfide le vincono le grandi difese. A Cardiff abbiamo perso perché il Re… - infoitsport : SPAL, Clotet: 'Non siamo il Real Madrid, ma una squadra che deve crescere. Serve equilibrio' -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid

L'Atletico ha faticato ma dorme in testa in attesa della replica del, impegnato domani col Maiorca. Dieci anni senza gol ? Il Getafe in questa Liga aveva rimediato 5 sconfitte segnando un ...I Colchoneros salgono così a 14 punti e superano per ventiquattro ore il(impegnato mercoledì contro il Maiorca). Nubi di tempesta invece sul Getafe, alla sesta sconfitta su sei partite e ...La squadra di Simeone segna nel recupero e supera il Real, che però ha giocato una partita in meno. Occasione sfumata per il Getafe, che non segnava ai biancorossi da 10 anni ...L‘Inter non ha ancora raggiunto l’accordo per il rinnovo di contratto, in scadenza a giugno 2022, di Marcelo Brozovic. C'è l'Atletico ...