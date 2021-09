Guillermo del Toro: "Per scrivere le sceneggiature mai realizzate ho perso circa 16 anni" (Di martedì 21 settembre 2021) Il regista Guillermo del Toro ha contato gli anni trascorsi a scrivere sceneggiature che non sono state realizzate. Guillermo del Toro è tornato a parlare dei suoi progetti irrealizzati, svelando il numero di sceneggiature scritte negli ultimi anni. Il regista è tornato sul set in occasione di Nightmare Alley, di cui è stato diffuso pochi giorni fa il trailer, e ha provato a fare il conto del tempo perso sviluppando storie rimaste solo sulla carta. Su Twitter Guillermo del Toro ha scritto online: "Ho scritto o co-scritto circa 33 sceneggiature. 2-3 realizzate da altri, 11 da me (Pinocchio è un progetto in fase di ... Leggi su movieplayer (Di martedì 21 settembre 2021) Il registadelha contato glitrascorsi ache non sono statedelè tornato a parlare dei suoi progetti irrealizzati, svelando il numero discritte negli ultimi. Il regista è tornato sul set in occasione di Nightmare Alley, di cui è stato diffuso pochi giorni fa il trailer, e ha provato a fare il conto del temposviluppando storie rimaste solo sulla carta. Su Twitterdelha scritto online: "Ho scritto o co-scritto33. 2-3da altri, 11 da me (Pinocchio è un progetto in fase di ...

