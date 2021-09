Grande Fratello Vip, nella notte un gieffino sbotta contro un’altra concorrente: “La denuncio, contatto i miei avvocati!” (Di martedì 21 settembre 2021) L’unica dinamica affrontata ieri sera nella terza puntata del Grande Fratello Vip è stata quella del passato di Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi. La ragazza ha usato parole pesanti contro il suo ex, che ha addirittura minacciato di lasciare il reality. I gieffini hanno cercato di far calmare Antinolfi, che però per tutta la notte ha continuato ad attaccare Soleil. L’imprenditore ha anche assicurato che oggi stesso denuncerà la Sorge: “Mi devono far contattare gli avvocati che la querelo“. Ed è subito… Abbiamo lasciato Gianmaria e Soleil in “pace” alla fine della scorsa puntata… ecco, qualcosa è andato storto negli ultimi giorni. #GFVIP pic.twitter.com/qw4ksujeHQ — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 20, ... Leggi su biccy (Di martedì 21 settembre 2021) L’unica dinamica affrontata ieri seraterza puntata delVip è stata quella del passato di Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi. La ragazza ha usato parole pesantiil suo ex, che ha addirittura minacciato di lasciare il reality. I gieffini hanno cercato di far calmare Antinolfi, che però per tutta laha continuato ad attaccare Soleil. L’imprenditore ha anche assicurato che oggi stesso denuncerà la Sorge: “Mi devono far contattare gli avvocati che la querelo“. Ed è subito… Abbiamo lasciato Gianmaria e Soleil in “pace” alla fine della scorsa puntata… ecco, qualcosa è andato storto negli ultimi giorni. #GFVIP pic.twitter.com/qw4ksujeHQ —(@) September 20, ...

