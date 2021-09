Eitan | gli zii paterni | Confidiamo nei giudici | è stato rapito

Advertising

commenta 'Attendiamo l'udienza e confidiamo nei giudici che decidano sulla base della Convenzione dell'Aja sui rapimenti internazionali di minori'. Cosìzii paterni di, Or e Aya, stanno vivendo l'attesa per l'udienza di giovedì a Tel Aviv, fissata dopo l'istanza della zia che ha chiesto il rientro immediato in Italia del bambino., ..."Attendiamo con speranza l'udienza e confidiamo nei giudici e che decidano sulla base della Convenzione dell'Aja" sui rapimenti internazionali di minori. Cosìzii paterni di, Or e Aya, che è anche la sua tutrice, stanno vivendo, come riferito all'ANSA, l'attesa per l'udienza di giovedì a Tel Aviv, fissata dopo l'istanza della zia che ha chiesto l'...C’è attesa per l‘udienza che si terrà a Tel Aviv per decidere le sorti di Eitan Biran, unico sopravvissuto alla strage del Mottarone e al centro di una contesa internazionale fra due famiglie. La vice ...Il piccolo Eitan Biran? "La sua casa è qui in Israele, l'ebraismo è quello che conosce, la vita di Eitan in Israele è una grande festa, se loro (gli zii ...