Ancelotti: «Real Madrid una luna di miele. Ci divertiremo insieme» (Di martedì 21 settembre 2021) Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha commentato il rapporto con il club spagnolo alla vigilia del match contro il Maiorca Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha commentato il rapporto con il club spagnolo alla vigilia del match contro il Maiorca. Le sue dichiarazioni. «La mia relazione col club è molto positiva. In questo momento il Real Madrid è una luna di miele per me. Ci saranno momenti meno brillanti, ma non mancherà mai il rispetto che nutro verso questo club. Parlo del presidente, dei tifosi, dei giocatori, di tutti… Penso che ci divertiremo insieme». L'articolo proviene da Calcio News 24.

