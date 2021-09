Trema il colosso cinese Evergrande | lunedì nero in Borsa

Advertising

Milano, 20 settembre 2021 - Avvio di settimana da dimenticare per le borse europee, scosse dalla questione del possibile default del gruppo immobiliare cinese Evergrande (la cui esposizione potrebbe interessare anche assicurazioni come Ping An (-7%), che sono esposte al mercato asiatico delle case mentre gli occhi degli operatori sono già puntati sul comparto bancario cinese che trema per la crisi del colosso immobiliare. Tocca il fondo il China Evergrande Group, il colosso immobiliare di Pechino che, con un indebitamento di 300 miliardi di dollari, ha annunciato di non riuscire più a pagare gli interessi sui prestiti.