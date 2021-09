Ciclismo, Wout Van Aert stratosferico in una crono non favorevole. Sarà l’uomo da battere nel Mondiale in linea (Di domenica 19 settembre 2021) Wout Van Aert ha saputo dare del filo da torcere, oggi, a Filippo Ganna nella cronometro dei Mondiali 2021 di Ciclismo su strada. Il fiammingo si è rivelato essere un avversario tostissimo e dopo quarantaquattro chilometri di battaglia, su un tracciato, dal punto di vista altimetrico, favorevole a Ganna, si è dovuto arrendere per soli 6?. Dopo il primo intertempo il portacolori della Jumbo-Visma era addirittura in vantaggio, ma Pippo ha gestito lo sforzo in modo favoloso ed è riuscito a prodursi in un’epica rimonta. Ad ogni modo, ora il mirino di Wout si sposterà immediatamente sulla prova ... Leggi su oasport (Di domenica 19 settembre 2021)Vanha saputo dare del filo da torcere, oggi, a Filippo Ganna nellametro dei Mondiali 2021 disu strada. Il fiammingo si è rivelato essere un avversario tostissimo e dopo quarantaquattro chilometri di battaglia, su un tracciato, dal punto di vista altimetrico,a Ganna, si è dovuto arrendere per soli 6?. Dopo il primo intertempo il portacolori della Jumbo-Visma era addirittura in vantaggio, ma Pippo ha gestito lo sforzo in modo favoloso ed è riuscito a prodursi in un’epica rimonta. Ad ogni modo, ora il mirino disi sposterà immediatamente sulla prova ...

