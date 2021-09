Ascolti TV: dati Auditel di ieri, sabato 18 settembre 2021 (Di domenica 19 settembre 2021) Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, sabato 18 settembre 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la puntata di Soliti Ignoti – Il ritorno andata in onda anche in prime time ha totalizzato 3676 spettatori (share 18.93%), poi il film-documentario The Walk 939 spettatori (6.76% di share); su Canale5 la puntata del talent-show Tu si que vales ha avuto 4138 spettatori (share 26.99%). Su Italia1 il film Ferdinand ha ottenuto 691 spettatori (3.74%); su ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 19 settembre 2021)tv: idei programmi più visti di18, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la puntata di Soliti Ignoti – Il ritorno andata in onda anche in prime time ha totalizzato 3676 spettatori (share 18.93%), poi il film-documentario The Walk 939 spettatori (6.76% di share); su Canale5 la puntata del talent-show Tu si que vales ha avuto 4138 spettatori (share 26.99%). Su Italia1 il film Ferdinand ha ottenuto 691 spettatori (3.74%); su ...

