Arisa pubblica un messaggio per Maria De Filippi e per la produzione prima della nuova edizione di Amici

(Di domenica 19 settembre 2021) Oggi, domenica 19 settembre, inizierà unadidiDee verrà formata la classe con i cantanti e i ballerini, che dovranno mettercela tutta per raggiungere il serale. Quest’anno il programma vedrà alcune modifiche nel cast:infatti, a causa di trattative non andate a buon fine con la, non ricoprirà più il ruolo di professoressa. La cantante ha accettato dunque di partecipare al talent show Ballando Con Le Stelle, in onda su Rai 1 e condotto da Milly Carlucci. I professori adsaranno quindi Rudy ...

Lo scorso marzo, durante la 71° edizione del Festival di Sanremo Michele è accanto adnella ... anno in cuianche il suo primo romanzo 'Nella vita degli altri' (Mondadori). Il 2017 lo ...Lo scorso marzo, durante la 71° edizione del Festival di Sanremo Michele è accanto adnella ... anno in cuianche il suo primo romanzo "Nella vita degli altri" (Mondadori). Il 2017 lo ...Non c’è soltanto Domenica In nel pomeriggio festivo di Rai1. Oggi, alle 17.20, Francesca Fialdini darà infatti il via alla terza edizione di Da Noi… A Ruota Libera, che avrà anche quest’anno come obie ...Arisa ha dichiarato di essere stata segnata per via del bullismo che ha subito. Ecco cosa le dicevano. Arisa, nome d’arte di Rosalba Pippa, è una cantante italiana considerata tra le più brave del mom ...