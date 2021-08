Terza dose vaccino Covid, ci sarà e quando? Le parole del Direttore Generale dell'AIFA (Di domenica 8 agosto 2021) La Terza dose del vaccino contro il Covid è diventata un'ipotesi per il futuro prossimo praticamente sin da subito. Diversi esperti si sono espressi come possibilisti rispetto all'eventualità di dover effettuare un richiamo a distanza di mesi dal completamento del ciclo vaccinale. Una prassi che riguarda anche altre immunizzazioni come, ad esempio, quella contro l'influenza. Semplificando il discorso si può dire che una soluzione di questo tipo è funzionale a innalzare nuovamente gli anticorpi nel momento in cui essi dovessero tendere ad abbassarsi. Terza dose vaccino ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 8 agosto 2021) Ladelcontro ilè diventata un'ipotesi per il futuro prossimo praticamente sin da subito. Diversi esperti si sono espressi come possibilisti rispetto all'eventualità di dover effettuare un richiamo a distanza di mesi dal completamento del ciclo vaccinale. Una prassi che riguarda anche altre immunizzazioni come, ad esempio, quella contro l'influenza. Semplificando il discorso si può dire che una soluzione di questo tipo è funzionale a innalzare nuovamente gli anticorpi nel momento in cui essi dovessero tendere ad abbassarsi....

